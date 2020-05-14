راكيتيش يدخل الصفقة التبادلية بين برشلونة وانتر ميلان

2020/05/14 | 10:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دخل لاعب نادي برشلونة الإسباني، الكرواتي إيفان راكيتيتش، دائرة ترشيحات الصفقة التبادلية التي يجريها ناديه مع يوفنتوس الإيطالي، مقابل ضم كل من البوسني ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيليو.وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية على موقعها الإلكتروني أن “الناديين اقتربا من التوصل لاتفاق بخصوص الصفقة التبادلية التي تقضي بانتقال بيانيتش ودي تشيليو للنادي الإسباني، مقابل رحيل […]

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