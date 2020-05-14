النجف تطلق مشروعا لتنمية الأراضي الصحراوية وتحويلها لزراعية

2020/05/14 | 10:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف النائب عن محافظة النجف الاشرف محمود الزجراوي، الخميس، عن إطلاق مشروع جديد لتنمية الأراضي الصحراوية بهدف توسيع الرقعة الزراعية ضمانا لتحقيق الامن المائي والغذائي في المحافظة.وقال الزجراوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التكنلوجيا إحدى الحلول في تخضير الأراضي الصحراوية وتحويلها الى الزراعية”، مؤكدا “إطلاق مشروع توسعة الأراضي الصحراوية وتحويلها الى […]

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