2020/05/14 | 10:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت خلية الازمة في محافظة واسط بالعراق، الخميس، على قرار حظر التجوال الجزئي والشامل بالمحافظة، فيما حذرت من وقوع اصابات كثيرة بكورونا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: خلية الازمة بواسط تتحدث عن حظر التجوال وتحذر من كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: خلية الازمة بواسط تتحدث عن حظر التجوال وتحذر من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).