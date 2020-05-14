الكشف عن تفاصيل الكلمة التي القاها مندوب الكاظمي في جلسة مجلس الأمن الدولي

2020/05/14 | 10:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الخارجية، عن الكلمة التي القاها مندوب العراق لدى الأمم المتحدة نيابة عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في جلسة مجلس الأمن وبعد تقديم ممثلة الامين العام جينين بلاسخارت احاطتها للشأن العراقي.وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف، إن “مندوب جمهوريّة العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم القى كلمة العراق […]

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