التركماني لـ”العهد نيوز”: تفكيك ثلاثة صواريخ نمساوية مزروعه في قرية تيسخراب شرق الموصل

2020/05/14 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى أعلن مسؤول عمليات اللواء ٣٠ الحشد الشعبي ابو سدرة التركماني اليوم الخميس، عن قيام الجهد الهندسي التابع للحشد الشعبي عن تفكيك ثلاث عبوات ناسفة في قرية تيسخراب التابعة لناحية بعشيقة شرق الموصل.وقال التركماني في حديث خص به “العهد نيوز”، بأن الجهد الهندسي التابع إلى اللواء ٣٠ الحشد الشعبي وبعد مناشدة الأهالي […]

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