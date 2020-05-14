2020/05/14 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء (13 أيار 2020)، التأكيد على إلتزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية والمهنية وفرض هيبتها وإحترامها والدفاع عن سيادة العراق وأمنه وإستقراره.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان: أنه … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بمنع السلاح خارج الدولة و حصره بالقوات الامنية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بمنع السلاح خارج الدولة و حصره بالقوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).