اقليم كوردستان يستورد 70% من البنزين من ايران وتوقعات بمزيد من خفض الاسعار

2020/05/14 | 11:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع المتحدث باسم محطات الوقود في السليمانية بهمن شيخ قادر يوم الخميس ان تشهد اسعار البنزين في المحافظة مزيدا من الانخفاض.

وقال شيخ قادر في تصريح لإذاعة "ترفك اف ام" اليوم ان سعر اللتر الواحد من البنزين نوع المتوسط (نورمال) في السليمانية بـ450 دينارا، والمحسن 550 دينارا، و "السوبر" 625 دينار، مشيرا الى ان محاطات الوقود ترتقب اوضاع الطلب، وعلى اثرها تستورد مزيدا من البنزين وعندها ستخفض الاسعار اكثر.

واستدرك القول ان معدل حركة سير العجلات في الشوارع انخفضت الى اكثر من 60% وهذا هو السبب الرئيس في قلة الاقبال على البنزين، مشيرا الى ان مدن الاقليم تستورد ما معدله 70% من البنزين من ايران.

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