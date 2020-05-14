روسيا تسجل نحو 10 الاف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

2020/05/14 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الخميس (14 أيار 2020)، تسجيل 93 وفاة و9974 إصابة بفيروس كورونا الم...





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