الكشف عن جريمة غامضة بحق طفل يبلغ من العمر 6 أعوام في واسط

2020/05/14 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

كشفت قيادة شرطة واسط، الخميس (14 أيار 2020)، تفاصيل جريمة غامضة بحق طفل يبلغ من العمر 6 اعوام تم ان...





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