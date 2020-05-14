2020/05/14 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس (14 أيار 2020)، حالة الطقس خلال اليوم واليومين ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( توقعات الأنواء: 7 محافظات تعيش الـ 40 درجة مئوية اليوم وطقس غائم جزئياً يوم غد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( توقعات الأنواء: 7 محافظات تعيش الـ 40 درجة مئوية اليوم وطقس غائم جزئياً يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).