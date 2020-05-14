2020/05/14 | 11:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية : الكشف عن اختفاء 220 مليون دولار في يوم واحد..والعراق استورد مواد بقيمة 557 مليون دولار رميت في النفايات ومياه الصرف الصحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 11:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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