ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات غير متوقعة من الولايات المتحدة

2020/05/14 | 11:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد صدور بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وجاء ذلك خلافا للمحللين، الذين توقعوا زيادة في المخزونات.

وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.62% إلى 29.37 دولار للبرميل.

في حين، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 1.23% إلى 25.62 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط مدعوما بانخفاض مخزونات النفط الأمريكية، لكن مخاوف من احتمال حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا حدت من صعود الأسعار بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 8 مايو الجاري.

ووفقا للبيانات فقد هبط مخزون الخام بواقع 745 ألف برميل، إلى 531.5 مليون برميل، في حين توقع المحللون انخفاضا في المخزون قدره 4.1 مليون برميل.

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