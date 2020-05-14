2020/05/14 | 11:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دمرت قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي، الخميس، عددا من المضافات لتنظيم “ داعش” الاجرامي بعملية أمنية شرق صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء التاسع للحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية عقب رصد تحركات لداعش في بحيرة الملح ومنطقة العيث شرق صلاح الدين”.وأضاف البيان، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يدمر مضافات لـ”داعش” شرق صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يدمر مضافات لـ”داعش” شرق صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).