220 مليون دولار تختفي في يوم واحد والعراق استورد مواد بقيمة 557 مليون دولار رميت في النفايات

2020/05/14 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت اللجنة المالية النيابية عن اختفاء مبلغ 220 مليون دولار خلال يوم واحد بحجة استيراد مواد بالتزامن مع ازمة تفشي فيروس كورونا في البلاد .واوضح عضو اللجنة النائب محمد الدراجي ، ان “هناك مبلغ 220 مليون دولار اختفت بيوم واحد في زمن ازمة كورونا بحجة استيراد مواد “، مشيرا الى أن […]

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