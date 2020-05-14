وزارة الزراعة تقلل من مخاطر حرق المحاصيل: لن تؤثر على الأمن الغذائي

2020/05/14 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلل مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي من تأثير الحرائق على خطط الوزارة في الأمن الغذائي.وقال القيسي، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، اليوم الخميس، إن “مديرية الدفاع المدني هي الجهة المسؤولة عن التحقيق في الحرائق وتقديم البيانات”، لافتا الى أن “المديرية قدمت أسبابا مختلفة للحرائق، منها الإهمال والتدخين الذي يؤدي الى إشعال النار في […]

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