محافظ النجف يثني على دور اللواء الثاني بالحشد في حفظ أمن محافظة النجف الاشرف

2020/05/14 | 11:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثنى محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، على دور اللواء الثاني بالحشد في حفظ امن محافظة النجف الاشرف.وقال اعلام اللواء ان “سماحة الشيخ طاهر الخاقاني آمر اللواء الثاني بالحشد الشعبي استقبل محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري الذي أثنى على الجهود الكبيرة لأبطال اللواء لحماية وخدمة أبناء المحافظة المقدسة”.وأضاف ان “الطرفين بحثا عددا من القضايا

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