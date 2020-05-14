اللواء التاسع بالحشد يدمر عددا من المضافات بعملية أمنية في شرق صلاح الدين

2020/05/14 | 11:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي، الخميس، عددا من المضافات بعملية أمنية في شرق صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، قوة من اللواء التاسع للحشد الشعبي نفذت، فجر اليوم، عملية أمنية عقب رصد تحركات لداعش في بحيرة الملح ومنطقة العيث شرق صلاح الدين.وأضاف ان، القوة عثرت على عدد

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