مندوب العراق يطلب من مجلس الامن تجديد ولاية بعثة يونامي لعام واحد

2020/05/14 | 11:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..القى مندوب جمهوريّة العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم، كلمة العراق نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ في جلسة مجلس الأمن ، مؤكدا عن رغبة العراق في تجديد ولاية بعثة يونامي لعام واحد”.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان تلقته المستقلة، إن “مندوب جمهوريّة العراق الدائم لدى الأمم […]

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