الشرطة الإنجليزية تخشى تجمع الجماهير خارج الملاعب

2020/05/14 | 11:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد قائد شرطة مانشستر الكبرى إنه يشعر بالقلق من تجمع الجماهير خارج الإستادات حتى رغم أنهم لن يسمح لهم بحضور مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا.وقال قائد الشرطة إيان هوبكينز في تصريحات نقلتها “رويترز”، “أنا واثق أن مباراة ليفربول على ملعب مانشستر سيتي ستجتذب جماهير سواء كان مسموحاً […]

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