ديرالزور: «حزب الله» يفتتح موسماً جديداً من السرقات بغرض تجارة الخردة

2020/05/14 | 11:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) – استولت مليشيات #حزب_الله اللبناني مساء أمس، على واجهات المحلات التجارية في مدينة #الميادين بريف #دير_الزور الشرقي، وقامت بتفكيكها وسرقتها.وقال مراسل «الحل نت» في مدينة الميادين: إن «مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني، قامت بتفكيك على أكثر…

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