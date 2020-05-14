وزارة الصحة تكشف عن خطة محكمة لاحتواء كورونا

2020/05/14 | 11:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن خطة عمل محكمة يجري الاعداد لها لاحتواء جائحة كورونا خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه بعد تطبيق الحظر الجزئي ظهرت بؤر لكورونا.وقال مدير دائرة الصحة العامة بالوزارة رياض الحلفي، إن “الوزارة ستضع خطة عمل محكمة لاحتواء كورونا خلال المدة المقبلة”، عازيا “اسباب ارتفاع الاصابات بالفايروس […]

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