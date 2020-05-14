2020/05/14 | 11:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت خلية الأزمة في محافظة واسط، اليوم الخميس، من خطورة العودة للمربع الأول داعية المواطنين الى الالتزام بحظر التجوال والابتعاد عن التجمعات.وذكرت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “هناك تشدد في الإجراءات الوقائية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من منع التجمعات البشرية والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وكذلك الحجر والعزل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية أزمة واسط تحذر من حدوث اصابات جديدة بـ”كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية أزمة واسط تحذر من حدوث اصابات جديدة بـ”كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).