2020/05/14 | 11:16 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة ..أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ان الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي يتقدمان لمساعدة العراق ويتركون الامر للعراقيين، متسائلاً: كأن القرار بيد الشعب.
وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر”تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، إن “الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يتقدمان لمساعدة العراق ويقولون ان الامر متروك للعراقيين لتحديد شكل بلدهم ومن يجب أن يكون أصدقاؤهم….
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي : امريكا والمجتمع الدولي يتقدمان لمساعدة العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر”تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، إن “الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يتقدمان لمساعدة العراق ويقولون ان الامر متروك للعراقيين لتحديد شكل بلدهم ومن يجب أن يكون أصدقاؤهم….
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي : امريكا والمجتمع الدولي يتقدمان لمساعدة العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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