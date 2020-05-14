نائب: آسياسيل وكوروك تستحقان جائزة نوبل للسرقة!

2020/05/14 | 11:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن كتلة بدر البرلمانية عدي شعلان ابو الجون، الخميس، وزارة الاتصالات والحكومة الى وضع حد لـ”تمادي واستهتار” شركات زين وكورك وآسيا سيل وشركات الانترنت، معتبرا ان الشركتين تستحقان جائزة نوبل للسرقة.وقال أبو الجون في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ العراق اليوم هو الاسؤا عالميا ودون منافس بخدمات الانترنت وشركات […]

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