نص كلمة العراق في جلسة مجلس الأمن

2020/05/14 | 11:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد بحر العلوم كلمة العراق نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ في جلسة مجلس الأمن التي عُقِدَت لمناقشة تقرير الأمين العامّ حول العراق، والاستماع إلى الإحاطة التي قدَّمتها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة مُساعَدة العراق (UNAMI) جينين هينيس بلاسخارت.

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