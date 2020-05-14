رسول : الحكومة تخطط لرفع قدرات القوات العسكرية بأفضل الأسلحة والمعدات

2020/05/14 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول، ان العراق يخطط لرفع القدرات التسليحية للقوات العسكرية بأسلحة ومعدات متطورة وبناء منظومة أمنية متكاملة.وقال رسول، في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، “أن الحكومة تخطط لرفع قدرات القوات العسكرية التسليحية بأفضل الأسلحة والمعدات، وأيضا بناء منظومة أمنية متكاملة وفق أسس […]

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