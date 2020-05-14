أسرع طريقة لعمل حساء الطماطم العراقي

2020/05/14 | 11:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طريقة عمل حساء الطماطم العراقي واحدة من الأكلات العراقية السهلة واللذيذة، سيحبها أفراد أسرتك، قدّميها مع طبخات الدجاج.إليكِ المقادير وطريقة التحضير: مقادير حساء الطماطم العراقي: 3 طماطم 1 بصل 1 جزر 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم 2 ملعقة كبيرة طحين 2 كوب ماء 1 فص ثوم مكعب مرق لحم ملعقة

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