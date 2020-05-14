مات ديمون يكشف إصابة ابنته الكبرى بكورونا أثناء وجودها في نيويورك

2020/05/14 | 11:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الممثل الأميركي مات ديمون عن إصابة ابنته الكبرى بفيروس كورونا المستجد، أثناء وجودها في نيويورك حيث تدرس في الجامعة، إلا أنه أكد أنها تلقت العلاج وتعافت منه.وأدلى ديمون (49 سنة) بهذه التصريحات خلال مقابلة أجراها مع محطة (SPIN1038) الإذاعية، حيث أكد أنه يقيم في الوقت الحالي في آيرلندا، حيث إنه كان يصور فيلماً

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