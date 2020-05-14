مصدر امني لـ “العهد نيوز”: انطلاق عملية امنية مشتركة لمطاردة عناصر داعش جنوب الموصل

2020/05/14 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد مصدر في قيادة شرطة نينوى ، بان القوات الامنية اطلقت عملية امنية مشتركة لمطاردة عصابات داعش جنوب الموصل.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”/ ان” عمليات نينوى نفذت عملية موسعة ومشتركة للتفتيش ومطاردة عصابات داعش في قرى الامام وزور كنعوص وصفاف نهر دجلة ضمن ناحية القيارة جنوب الموصل”

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