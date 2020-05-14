الصحة : خطة عمل محكمة يجري الاعداد لها لاحتواء جائحة كورونا خلال الايام المقبلة

2020/05/14 | 11:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..قالت وزارة الصحة، انها توشك ان تضع خطة عمل محكمة يجري الاعداد لها لاحتواء جائحة كورونا خلال الايام القليلة المقبلة.واكد مدير دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة رياض الحلفي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، ان “الوزارة ستضع خطة عمل محكمة لاحتواء كورونا خلال المدة المقبلة”، عازيا اسباب ارتفاع الاصابات بالفايروس […]

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