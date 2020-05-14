الإمارات تسجل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/14 | 11:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الصحة الإماراتية إجراءها أكثر من 34 ألف فحص جديد بشأن فيروس كورونا، على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين؛ ما كشف عن 725 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى يومنا هذا إلى 20,386 حالة.كما أعلنت شفاء 511 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 6,523 حالة، ووفاة 3 أشخاص من المصابين بالفيروس، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 206 أشخاص.وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الفحوصات على مستوى الدولة حتى اليوم أكثر من 1.5 مليون فحص، وتصل نسبة الحالات المسجلة إلى إجمالي الفحوصات حتى اليوم ما يقارب 1.3%.

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