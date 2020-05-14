بالفيديو | عراقي يلقي طفلته من السطح والشرطة تعلن التفاصيل

2020/05/14 | 11:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت كاميرات المرقبة كيف هوت الطفلة من أعلى المنزل على السطح - صورة من الفيديو

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