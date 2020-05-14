وزارة الزراعة تكشف أسبابًا كانت وراء حرائق المحاصيل الزراعية

2020/05/14 | 11:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قلل مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، الخميس، من تأثير الحرائق على خطط الوزارة في الأمن الغذائي.وصرح القيسي بحسب الوكالة الرسمية، أن “مديرية الدفاع المدني هي الجهة المسؤولة عن التحقيق في الحرائق وتقديم البيانات”، لافتا الى أن “المديرية قدمت أسبابا مختلفة للحرائق، منها الإهمال والتدخين الذي يؤدي الى إشعال النار في […]

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