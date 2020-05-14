خلية الازمة الحكومية في كوردستان تجتمع لتقييم الوضع في الاقليم

2020/05/14 | 11:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلق صباح اليوم الخميس اجتماع لخلية الازمة لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان بقاعة "سعد عبدالله" للمؤتمرات بمدينة اربيل .

وقال مراسل شفق نيوز ان الاجتماع انعقد بحضور وزير الداخلية ريبر احمد و وزير الصحة سامان البرزنجي و وزير الاوقاف والشؤون الدينية بيشتوان صادق و رؤساء الحكومة المحلية للمحافظات الاربع في اقليم كوردستان.

واضاف المراسل ان الاجتماع سيشهد تقييم الوضع والموقف الوبائي بشأن فيروس كورونا في الاقليم.

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