دراسة تكشف أبرز عرضين ظهرا على مصابي كورونا في أوروبا

2020/05/14 | 11:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد الصداع وفقدان حاسة الشم العوارض الأكثر شيوعا بين مرضى كوفيد-19 الأوروبيين المصابين بالوباء بشكل طفيف إلى معتدل بحسب دراسة كشفت أن الفيروس يأخذ أشكالا مختلفة وفقا للعمر أو الجنس.وخلصت الدراسة التي نشرتها مجلة “جورنال أوف انترنال ميدسن” وشملت أكثر من 1400 شخص تأكدت إصابتهم جراء الفحص، إلى أن سبعة من 10 مرضى أصيبوا […]

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