تقرير: كورونا يفاقم معاناة ضحايا حفر الحرق من قدامى المحاربين الأميركيين بالعراق

2020/05/14 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لقناة فوكس نيوز الامريكية، الخميس ، بأن ضحايا حفر الحرق في الجيش الامريكي من الذين خدموا في العراق وافغانستان معرضون لخطر كبير بسبب فايروس كورونا.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن ” ضحايا حفر الحرق وهي طريقة بدائية للحرق يتم فيها حرق كل قطعة من النفايات تقريبًا ، بما في […]

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