وفاة واصابة خمسة اشخاص بحريق في كركوك

2020/05/14 | 11:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الخميس بوفاة ثلاثة اشخاص بحادث نشوب حريق في مخبز بمدينة كركوك.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان ثلاثة اشخاص توفوا واصيب شخصان اخران بنشوب حريق في احد المخابز بمنطقة "راس دوميز" في كركوك.

ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الاسواق اذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارت.

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