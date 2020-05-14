2020/05/14 | 11:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، باستهداف خط لنقل الطاقة الكهربائية بين قريتين عبر تفجير عبوة في محافظة كركوك.

وقالت الخلية، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، على الخط ٣٣ ضغط عالي، لنقل الطاقة بين قرية ادريس هياس وقرية الكيف في محافظة كركوك، دون مزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف خط نقل للطاقة بتفجير في كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف خط نقل للطاقة بتفجير في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).