ضربات جوية تدمر اهدافا لـ

2020/05/14 | 11:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، بتدمير اهدافٍ لتنظيم "داعش" عبر قصف جوي غربي قضاء الشرقاط شمالي المحافظة على الحدود مع محافظة نينوى.

وقال قائممقام القضاء خيرالله الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "الطيران الحربي قصف، اليوم، اهدافاً لتنظيم داعش غربي القضاء، ضمن حدود الشرقاط مع ناحية الحضر جنوبي محافظة نينوى، ما اسفر عن تدمير عدة اوكار للتنظيم في مناطق غربي الشرقاط واطراف قضاء الحضر، بحسب المعلومات الامنية".

وأشار الجبوري، الى أن تلك المناطق "كانت منطلقا لهجمات وعمليات ارهابية"، موضحاً أن "اعداد القتلى من التنظيم جراء الضربات لم تتضح بشكل دقيق بسبب الدمار الذي خلفته الضربات الجوية القاصمة" على حد تعبيره.

وتعد المناطق المشتركة حدوديا بين محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار معاقل واوكار خطيرة للتنظيمات المسلحة وتحوي مسلحين فروا ابان عمليات تحرير المحافظات الغربية عام 2017 هربا من الملاحقات الامنية.

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