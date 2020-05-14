انفجار عبوة ناسفة على خط ’’ضغط عالٍ’’ لنقل الكهرباء في كركوك

2020/05/14 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الامني، الخميس (14 أيار 2020)، انفجار عبوة ناسفة على خط ’’ضغط عالٍ&...





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