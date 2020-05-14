العراق: خياران حاسمان لإنهاء انتشار فيروس “كورونا”


العراق: خياران حاسمان لإنهاء انتشار فيروس “كورونا”
2020/05/14 | 11:35 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وكالات أعلنت دائرة الصحة العامة في #وزارة_الصحة العراقية، أنها تدرس خيارين حاسمين لتطبيقهما في #بغداد والمحافظات بعد زيادة معدل الإصابات بفيروس “#كورونا”.

وأعلنت وزارة الصحة أخيراً تسجيل أعلى حصيلة إصابات بـ”كورونا” منذ دخول الفيروس إلى…

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