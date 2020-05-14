2020/05/14 | 11:35 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وكالات أعلنت دائرة الصحة العامة في #وزارة_الصحة العراقية، أنها تدرس خيارين حاسمين لتطبيقهما في #بغداد والمحافظات بعد زيادة معدل الإصابات بفيروس “#كورونا”.
وأعلنت وزارة الصحة أخيراً تسجيل أعلى حصيلة إصابات بـ”كورونا” منذ دخول الفيروس إلى…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: خياران حاسمان لإنهاء انتشار فيروس “كورونا”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأعلنت وزارة الصحة أخيراً تسجيل أعلى حصيلة إصابات بـ”كورونا” منذ دخول الفيروس إلى…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: خياران حاسمان لإنهاء انتشار فيروس “كورونا”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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