صادرات النفط الإيرانية تبلغ مستوى قياسيا منخفضا في نيسان

2020/05/14 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قياسي منخفض إذ فاقمت أزمة فيروس كورونا أثر العقوبات الأمريكية التي تحد بالفعل من الشحنات، مما يؤكد تآكل النفوذ النفطي للدولة التي كانت ثاني أكبر منتج في أوبك.

وبلغت الصادرات في المتوسط 70 ألف برميل يوميا في أبريل نيسان، انخفاضا من 287 ألفا في مارس آذار بحسب كبلر التي ترصد التدفقات.



وتعني صعوبة تقدير الأحجام أن الإجمالي ربما يُعدل بالرفع وأبلغت كبلر رويترز بأنه قد يصل إلى 200 ألف برميل يوميا، لكن حتى في تلك الحالة فإنه سيظل الأدنى في عقود.

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