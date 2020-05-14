صحيفة بريطانية: ولي العهد السعودي طلب من الكاظمي الوساطة مع إيران

2020/05/14 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية، الخميس، عن تقدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بطلب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاستئناف الوساطة مع إيران.وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته /المعلومة/، إن “أول اتصال للكاظمي بعد ترشيحه جاء من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي طلب من رئيس الوزراء العراقي الجديد استئناف الوساطة مع […]

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