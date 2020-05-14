2020/05/14 | 11:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثن، اليوم الخميس، من احتمال أن تستغرق عملية السيطرة على فيروس كورونا نحو 4 أو 5 سنوات تقريبا.
وعرضت سواميناثن، توقعاتها الرهيبة، محذرة من العديد من المتغيرات في قواعد اللعبة، التي ستحدد إلى متى سيستمر الفيروس يفتك بسكان الأرض.
وقالت خلال حلقة نقاش في “Financial Times”: “لنفترض
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: محاولة السيطرة على كورونا قد تستغرق 5 سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وعرضت سواميناثن، توقعاتها الرهيبة، محذرة من العديد من المتغيرات في قواعد اللعبة، التي ستحدد إلى متى سيستمر الفيروس يفتك بسكان الأرض.
وقالت خلال حلقة نقاش في “Financial Times”: “لنفترض
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: محاولة السيطرة على كورونا قد تستغرق 5 سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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