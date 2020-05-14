الصحة العالمية: محاولة السيطرة على كورونا قد تستغرق 5 سنوات

2020/05/14 | 11:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثن، اليوم الخميس، من احتمال أن تستغرق عملية السيطرة على فيروس كورونا نحو 4 أو 5 سنوات تقريبا.وعرضت سواميناثن، توقعاتها الرهيبة، محذرة من العديد من المتغيرات في قواعد اللعبة، التي ستحدد إلى متى سيستمر الفيروس يفتك بسكان الأرض.وقالت خلال حلقة نقاش في “Financial Times”: “لنفترض

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