نائب: شركات الاتصال والانترنت تستحق جائزة “نوبل للسرقة”

2020/05/14 | 11:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عدي شعلان ابو الجون، الخميس، وزارة الاتصالات والحكومة الى وضع حد لـ”تمادي واستهتار” شركات الاتصال وشركات الانترنت، معتبرا ان الشركتين تستحقان جائزة نوبل للسرقة.وقال أبو الجون في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “العراق اليوم هو الاسؤا عالميا ودون منافس بخدمات الانترنت وشركات الاتصالات والقائمين على هذا الملف يستحقون جائزة نوبل […]

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