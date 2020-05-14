الكعبي يبحث تفعيل الحملات التوعوية التربوية وإطلاق المنصات التعليمية الالكترونية في ظل استمرار كورونا

2020/05/14 | 11:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، رئيس خلية الازمة النيابية ، ضرورة تفعيل الحملات التوعوية والتثقيفية وإطلاق المنصات التدريسية الإلكترونية في ظل استمرار جائحة كورونا في العراق ، مطالبا وزارة التربية والجهات والمؤسسات ذات الصلة بدعم المبادرات الطوعية التي تهدف استكمال المناهج التدريسية للطلبة ” الكترونيا ” والتنسيق مع اولياء الامور

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