تقرير بريطاني: للكاظمي سجل حافل بالعمل مع المخابرات الأميركية .. وفشل بمهمة في السعودية

2020/05/14 | 11:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست آي البريطانية، الخميس، ان رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي يمتلك سجلا حافلا بالعمل مع المخابرات الامريكية.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/، إن “عمل الكاظمي مع المخابرات يعود الى ارتباطه باحمد الجلبي السياسي العراقي الراحل الذي زود الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بتقارير كاذبة عن أسلحة صدام […]

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