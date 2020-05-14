وزارة الزراعة: ثلاثة أسباب وراء حرائق الحنطة

2020/05/14 | 11:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلل مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي من تأثير الحرائق على خطط الوزارة في الأمن الغذائي.وصرح القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، أن “مديرية الدفاع المدني هي الجهة المسؤولة عن التحقيق في الحرائق وتقديم البيانات”، لافتا الى أن “المديرية قدمت أسبابا مختلفة للحرائق، منها الإهمال والتدخين الذي يؤدي الى إشعال

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