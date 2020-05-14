الكشف عن عدد المولدات العاملة في العاصمة بغداد.. ما عدد الحكومية منها؟

2020/05/14 | 11:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت هيئة توزيع بغداد عن عدد المولدات العاملة في العاصمة بغداد، فيما أكدت استمرارها بتوفير مادة الكاز.وقال مدير الهيئة محمد شبر في تصريح صحفي إنّ “دائرته مستمرة بعملية تجهيز المولدات بالعاصمة خلال المدة الماضية برغم ظروف الحظر الوقائي، مع تكثيف مراقبة حركة منتوج الكاز المجهز لها من خلال لجان تفتيش الهيئة”.[…]

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