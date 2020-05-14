2020/05/14 | 11:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن بابل يؤكد: لا توجد سجون سرية بجرف النصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 11:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن بابل يؤكد: لا توجد سجون سرية بجرف النصر) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن بابل يؤكد: لا توجد سجون سرية بجرف النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).